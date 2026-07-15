Οι εργαζόμενοι υπάλληλοι φεύγουν όταν έχουν καλύτερη προσφορά μισθού

Οι εργαζόμενοι φεύγουν για καλύτερους μισθούς, παραδέχονται 8 στους 10 εργοδότες

Οι εργαζομενοι στα τμήματα πωλήσεων, λειτουργιών (operations), παραγωγής και εφοδιαστικής αλυσίδας εμφανίζουν τη μεγαλύτερη κινητικότητα, με το ρυθμό αποχώρησης να αγγίζει ως και το 34%.

Πώς θα φύγουν από τη δουλειά τους για να βρουν κάτι καλύτερο σκέφτονται οι επτά εργαζόμενοι στους δέκα στην Ελλάδα, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του kariera.gr. Πολύ λιγότεροι είναι εκείνοι που αναζητούν ενεργά μια νέα δουλειά (26%), ενώ ακόμα λιγότεροι είναι εκείνοι που τελικά φεύγουν. Πρόσφατη έρευνα της Randstad Ελλάδας έδειξε ότι τα επίπεδα αποχωρήσεων προσωπικού παραμένουν σε ελεγχόμενα πλαίσια, κάτω από 16% για το 75% των επιχειρήσεων.

Νέα έρευνα του kariera.gr, σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), εξετάζει το θέμα της προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού από την πλευρά των εργοδοτών.

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Στην έρευνα συμμετείχαν 193 εργοδότες από όλη την Ελλάδα, σχεδόν ισόποσα μοιρασμένοι ανάμεσα σε μεγάλες επιχειρήσεις (άνω των 500 ατόμων), μεσαίες (από 100 ως 500 άτομα) και μικρές, με λιγότερα από 100 άτομα. Βέβαια για τα ελληνικά δεδομένα, που το 95% των επιχειρήσεων δεν είναι απλώς μικρές αλλά «micro» με δέκα άτομα το πολύ, ακόμα και οι εταιρείες των 50 ατόμων θεωρούνται μεσαίες. Οπότε, η έρευνα του kariera.gr και του ΟΠΑ δεν αντικατοπτρίζει τον μέσο όρο της ελληνικής αγοράς εργασίας αλλά το πιο δυναμικό κομμάτι της: επιχειρήσεις που διαθέτουν τμήματα ανθρώπινου δυναμικού (HR) με εξειδικευμένα στελέχη και ακολουθούν ολοκληρωμένη στρατηγική για να προσελκύσουν και να κρατήσουν εργαζόμενους.

Χαρακτηριστική είναι η κλαδική σύνθεση των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα. Τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση έχει ο κλάδος της βιομηχανίας με 29,9%. Ακολουθεί το λιανεμπόριο με 24,1% – προφανώς μιλάμε για σουπερμάρκετ και μεγάλες αλυσίδες, όχι για ψιλικατζίδικα. Το 17,2% ανήκουν στον κλάδο των συμβουλευτικών υπηρεσιών, το 14,9% στις υπηρεσίες λογισμικού και πληροφορικής και το 13,8% αφορά φαρμακευτικές επιχειρήσεις και τον κλάδο υγείας.

Γιατί φεύγουν οι εργαζόμενοι;

Σχεδόν οκτώ στους δέκα εργοδότες, ποσοστό 79%, θεωρούν ότι μια καλύτερη οικονομική πρόταση από άλλη εταιρεία αποτελεί τον βασικότερο λόγο για τον οποίο ένας εργαζόμενος αποχωρεί.

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Ο ένας στους δύο εργοδότες απαντά ότι οι εργαζόμενοι αποχωρούν λόγω καλύτερης επαγγελματικής εξέλιξης και το 45% λόγω κακής σχέσης με τον προϊστάμενο. Το 26% παραδέχεται ότι οι εργαζόμενοι φεύγουν λόγω άγχους και εργασιακής πίεσης και μόνο το 18% αναγνωρίζει ως παράγοντα αποχώρησης τον αυξημένο φόρτο εργασίας.

«Οι οργανισμοί πρέπει να εστιάσουν στο να δίνουν καλύτερες απολαβές, ευκαιρίες εξέλιξης, να ενισχύουν την κουλτούρα τους και να διαχειριστούν καλύτερα το πιθανό burn out των εργαζομένων», σχολιάζει η έρευνα.

Αντίθετα, όσοι μένουν το κάνουν κυρίως λόγω ανταγωνιστικού πακέτου παροχών (62% των θετικών απαντήσεων) και ισορροπίας οικογενειακής-επαγγελματικής ζωής (48%). Για πρώτη φορά αναδείχθηκε στους πρώτους τρεις κορυφαίους λόγους παραμονής η οικονομική ευρωστία της επιχείρησης (32%).

Οι προτεραιότητες των εργοδοτών

Η διακράτηση – διατήρηση προσωπικού (retention management) αναδεικνύεται σε πρόκληση για το 64% των επιχειρήσεων. Ο ένας στους τρεις εργοδότες (33,7%) αναφέρει ως μεγαλύτερη πρόκληση για τη μισθολογική πολιτική της επιχείρησης τις «αυξημένες προσδοκίες και απαιτήσεις των υποψηφίων». Παράλληλα, το 60% των εργοδοτών δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στην αξιολόγηση των soft skills κατά την επιλογή προσωπικού. Πρόκειται για τις αποκαλούμενες ήπιες ή οριζόντιες εξιότητες – ικανότητα επικοινωνίας, ομαδικότητα, κριτική σκέψη- που βαραίνουν περισσότερο όσο η τεχνητή νοημοσύνη διεκπεραιώνει τις πιο «άχαρες» επαναλαμβανόμενες εργασίες.

Ανεφάρμοστη (ακόμα) η μισθολογική διαφάνεια

Σε ό,τι αφορά την πρόσφατα ψηφισμένη οδηγία για τη μισθολογική διαφάνεια, τα ευρήματα δείχνουν σημαντική καθυστέρηση. Μολονότι η νέα νομοθεσία απαιτεί το ύψος του μισθού να ανακοινώνεται από την αγγελία εργασίας, πριν τη συνέντευξη του υποψήφιου, η συντριπτική πλειονότητα των εργοδοτών δεν το τηρεί.

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Το 35,6% αναφέρουν ότι δεν ανακοινώνουν τις αμοιβές για λόγους πολιτικής εμπιστευτικότητας. Ο ένας στους τρεις (33,1%) δεν αναφέρει τον μισθό στις αγγελίες για «να διατηρείται διαπραγματευτική ευελιξία». Το 12,2% απαντά ότι δεν ανακοινώνει ακόμα το ύψος των αμοιβών στις προσφερόμενες θέσεις εργασίας, αλλά σχεδιάζει να το κάνει εντός του 2026. Το 9,2% απαντά ότι δεν αναφέρεται ο μισθός λόγω «δυσκολίας καθορισμού εύρους». Μόνο το 5,5% των εργοδοτών αναφέρει πάντα τον μισθό στις αγγελίες, ενώ το 1,9% το κάνει σε ορισμένες περιπτώσεις.

Εκτός συμμόρφωσης οι 7 στους 10 εργοδότες

Με βάση τα παραπάνω, σχολιάζουν οι ερευνητές, πάνω από επτά στους δέκα εργοδότες θα ήταν εκτός συμμόρφωσης με το νόμο για τη μισθολογική διαφάνεια. Για να μπορέσουν να προσαρμοστούν οφείλουν να επισπεύσουν τις διαδικασίες ενημέρωσης και χαρτογράφησης των μισθολογικών πρακτικών.

Το 46% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι στην εταιρεία του δεν υφίσταται μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων, ωστόσο το 40% παραδέχεται ότι δεν χρησιμοποιεί κανέναν μηχανισμό παρακολούθησης των μισθολογικών αποκλίσεων. Μόλις το 34,7% έχει ήδη ορίσει εύρος αμοιβών ανά θέση εργασίας.

Ποιοι εργαζόμενοι φεύγουν πιο συχνά;

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των στελεχών των επιχειρήσεων για τις θέσεις εργασίας με τα υψηλότερα ποσοστά αποχωρήσεων. Παραδοσιακά η μεγαλύτερη κινητικότητα παρατηρείται στα τμήματα πωλήσεων. Το 2025 αποχώρησε από τις επιχειρήσεις του δείγματος το 34% των εργαζομένων στα τμήματα πωλήσεων. Πρόκειται για σημαντική αύξηση σε σύγκριση με το 2023 (30%), αλλά μειωμένη σε σύγκριση με την περίοδο πριν και αμέσως μετά την πανδημία, όπου τα ποσοστά αποχώρησης άγγιζαν το 40% και 38% αντίστοιχα.

Η μεγαλύτερη αύξηση του ρυθμού αποχώρησης εργαζομένων σημειώνεται στα τμήματα operations – λειτουργικών διαδικασιών. Το 2025 οι αποχωρήσεις στελεχών άγγιξαν επίσης το 34%, έναντι 23% το 2023.

Υψηλή κινητικότητα έχουν τα τμήματα παραγωγής, με τις αποχωρήσεις να φτάνουν το 28%, έναντι 20% το 2024. Στα τμήματα πληροφορικής οι αποχωρήσεις άγγιξαν το 20% του δυναμικού και στα τμήματα διακίνησης εφοδιαστικής αλυσίδας το 15%.

Οι πιο σταθεροί εργαζόμενοι είναι εκείνοι που απασχολούνται στα τμήματα ανάπτυξης αγοράς (2% αποχωρήσεις), νομικό τμήμα (3%) και στις προμήθειες (4%).

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